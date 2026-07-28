سيدات غرب آسيا.. النصر ينطلق بخماسية الهلال

استهل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا بانتصار كاسح على الهلال السوري 5-0، الثلاثاء على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتناوب على خماسية الفريق النصراوي كل من خلود الحارثي «هدفان»، حصة العيسى، البرتغالية أندريا فاريا، والتنزانية كلارا لوفانجا.

ودخل عبد العزيز العلوني، مدرب النصر، المباراة بتشكيلة أساسية مكونة من: منى عبد الرحمن في حراسة المرمى، البرتغالية أندريا فاريا، لطيفة النوفاوي، ليان الفتحي، بسمة الشنيفي، التنزانية كلارا لوفانجا، مباركة الصيعري، شروق الهوساوي، خلود الحارثي، نسرين بهلولي، وحصة العيسى.

وبهذه النتيجة، حصد الفريق النصراوي أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي الهلال السوري دون نقاط.

ويخوض النصر ثاني مبارياته في مرحلة المجموعات الخميس المقبل عندما يواجه نفط الشمال العراقي.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي، على أن يتنافس الفائزان على لقب البطولة في المباراة النهائية.