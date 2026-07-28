القادسية يستقبل كينيونيس

ينتظر أن يصل المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى مدينة الخبر، الثلاثاء، بعد انتهاء إجارته وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتخلف كينيونيس عن معسكر الفريق الشرقي بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 إذ كان أحد أبرز اللاعبين بعدما سجل أول أهداف البطولة، وأسهم في بلوغ منتخب بلاده الأدوار الإقصائية.

وسينضم المهاجم المكسيكي إلى تدريبات القادسية التي تستأنف الأربعاء، عقب عودة البعثة إلى الخبر، الإثنين، بعد اختتام المعسكر الإعدادي الذي احتضنته إسبانيا استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويأمل الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، في اكتمال صفوف الفريق بانضمام كينيونيس، قبل بدء الاستعدادات النهائية للموسم، الذي يخوض خلاله الفريق منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة والسوبر السعودي.