الشنقيطي والحزم.. القصة تستمر

جددت إدارة نادي الحزم عقد عبد الله الشنقيطي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم المقبل، وفق ما أعلنه النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وكتب الحزم في منشوره: «تأكيدًا لنهجها في الاستثمار والحفاظ على مكتسبات النادي، أنهت إدارة النادي إجراءات تجديد عقد الشنقيطي، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية».

وشارك الشنقيطي في 24 مباراة خلال الموسم الماضي مع الحزم في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وبدأ الشنقيطي مسيرته مع الأنوار قبل أن ينتقل إلى النصر، ومنه ذهب إلى الرائد على سبيل الإعارة قبل مغادرة الأصفر بصفقة انتقال حر إلى الخليج، ومنه نحو الحزم.

ويقضي الحزم حاليًا معسكره الخارجي بتونس استعدادًا للموسم الرياضي الجديد الذي يخوض غماره في منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.