4 يمثلون أخضر السهام في كأس الرئيس

أعلن الاتحاد السعودي للسهام، الثلاثاء، قائمة بعثة أخضر السهام المشاركة في بطولة كأس الرئيس للتحدي 2026، والتي تستضيفها دكا العاصمة البنغلاديشية، خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس المقبل.

وطبقًا لحساب اتحاد السهام على منصة «إكس» اختار المدرب محمد حمدي قائمة من 4 لاعبين «رجال - سيدات» لمنافسات القوس الأولمبي وهم : جواد حريري، علي الوهيبي، سفانة الأحمدي وفاطمة حبوبي.

من جهة أخرى انطلقت تدريبات المعسكر الإعدادي الصيفي للاتحاد السعودي للسهام في الدوحة العاصمة القطرية، لتبدأ مباشرة أولى مراحل البرنامج الفني والتدريبي، بعد عقد الاجتماع مع المدير الفني والجهاز التدريبي، ضمن المعسكر المستمر حتى 8 أغسطس المقبل .