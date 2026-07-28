الإجهاد يقلص تدريبات الاتحاد

قلص الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الحصص التدريبية إلى فترة واحدة، الإثنين الماضي، نتيجة الجهد، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن المدرب الألماني تابع النتائج المستخلصة من قياسات الجهد البدني والنفسي والعصبي، ورصدت تأثر اللاعبين من الإجهاد إثر التدريبات المكثفة ما دفع المدرب إلى تقليص الحصص الإثنين إلى واحدة، قبل أن يعود مجددًا إلى فترتين الثلاثاء.

ويراقب المدرب الألماني معلومات اللاعبين اللياقية الدقيقة بشكل يومي في الأيام الأخيرة من المعسكر الإعدادي التي تحتضنه إسبانيا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين رفع الجاهزية البدنية وتجنب الإجهاد، إضافة إلى الاستعداد لخوض المباراتين التجريبيتين المقررتين أمام مايوركا وملقا الإسبانيين الخميس، واللتين ستلعبان صباحًا ومساءً ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.