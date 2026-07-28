«صعود الهضبة».. عقبة المحمدية تتوج أبطال موسم 2026

تستعد عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا «صعود الهضبة» 2026، الجمعة والسبت المقبلين، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تتجه الأنظار إلى الجولة الختامية بعد المنافسة القوية التي شهدتها الجولة الثانية، التي تمكن خلالها مأمون عمرو القباني من تحقيق فوزه الثاني تواليًا، إلى جانب تسجيل رقم قياسي جديد لمسار عقبة المحمدية بزمن بلغ دقيقة واحدة و42 ثانية و301 جزء من الثانية، فيما جاء فيصل سفيان القباني في المركز الثاني، وحلّ ربيع مؤيد الأعور ثالثًا، لتزداد المنافسة على ألقاب الموسم.

وتجري منافسات الجولة ضمن 10 فئات، إلى جانب كأس السيدات، على مسار يمتد مسافة 4.2 كيلومترات ويضم 30 منعطفًا، مع ارتفاع يتدرج من 1900 متر إلى نحو 2150 مترًا فوق سطح البحر، ما يفرض تحديات فنية تتطلب مهارة عالية في القيادة ودقة في التعامل مع المنعطفات.

ويتضمن برنامج الجولة تنظيم التجارب الرسمية، تليها أربعة سباقات تنافسية، على أن تعتمد النتائج النهائية وفق مجموع أفضل زمنين يحققهما كل متسابق، بما يبقي المنافسة مفتوحة حتى المحاولات الأخيرة.

وتُعد الجولة الختامية المحطة الحاسمة في موسم 2026، إذ ستشهد تتويج أبطال الترتيب العام والفئات المختلفة، مواصلةً لمسيرة البطولة التي انطلقت 2017، وانتقلت إلى محافظة الطائف منذ 2023، لتواصل تعزيز حضور رياضة صعود الهضبة، وترسيخ مكانة الطائف وجهةً رئيسة لرياضة المحركات في السعودية.