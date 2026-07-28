طواف الباحة.. 5 مراحل و130 درّاجا

تستضيف منطقة الباحة منافسات طواف الباحة للدرَّاجات الهوائية تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير المنطقة، وبإشرافٍ من فرع وزارة الرياضة في منطقة الباحة، ومشاركة 130 درَّاجًا.

ويجري السباق خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل بإجمالي مسافة 370 كيلومترًا موزَّعةً على خمس مراحل، تشمل رغدان، وبلجرشي، والمندق، والمخواة، والعقيق، ضمن برامج وفعاليات صيف الباحة 2026.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، يتضمَّن برنامج الطواف جولاتٍ سياحيةً للدرَّاجين في عددٍ من محافظات المنطقة ومواقعها السياحية والتاريخية، بما يتيح للمشاركين التعرُّف على المقومات الطبيعية والتراثية التي تتميَّز بها الباحة، والاستمتاع بأجوائها المعتدلة ومناظرها الطبيعية.

ويُسهم الطواف في تعزيز مفهوم السياحة الرياضية، وإبراز ما تمتلكه المنطقة من مساراتٍ جبليةٍ وطبيعةٍ متنوِّعةٍ، تُعدُّ بيئةً مناسبةً لرياضة الدرَّاجات الهوائية، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنِّي أنماط حياةٍ صحية.