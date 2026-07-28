إسبانيول يطلب سيميتش الاتحاد

بدأت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد محادثات شفهيةً مع نادي إسبانيول الإسباني لبحث انتقال المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سواء بشكل نهائي، أو بالإعارة، وفقًا لما كشفت عنه مصادرُ خاصَّةٌ لـ «الرياضية».

وحسبَ المصادر ذاتها، تعمل إدارة الاتحاد

خلال الفترة الجارية على إعادة ترتيب قائمة الفريق استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد عبر تقليص عدد اللاعبين الأجانب بما يتوافق مع احتياجات الجهاز الفني.

وتعتمد المحادثات مع النادي الإسباني أيضًا على موافقة اللاعب على الانتقال في حال توصَّل الطرفان إلى اتفاق نهائي، هذا بالتزامن مع إعادة هيكلة القائمة، واختيار العناصر التي ستخوض الموسم المقبل.

وكان الاتحاد عزَّز خط دفاع فريقه الأول لكرة القدم، وفريق تحت 21 عامًا بضمِّ يان كارلو سيميتش، الصيف الماضي، حتى موسم 2029.

ولعب الصربي 15 مباراةً مع الفريق في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه بمجموع 1166 دقيقةً، وتلقَّى خلالها بطاقتين صفراوين، دون أي إسهامات تهديفية.