وكيل كوستا: صفقة النصر مستمرة

أكد البرتغالي أوليسيس سانتوس، وكيل أعمال مواطنه سامو كوستا، لاعب وسط فريق ريال مايوركا الإسباني الأول لكرة القدم، أن إجراءات انتقال اللاعب إلى نادي النصر تسير بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الصفقة لم تُستكمل بعد، وهي في خطواتها النهائية قبل انضمامه إلى معسكر الأصفر العاصمي.

وقال لـ «الرياضية» سانتوس في تصريحات خاصة: «صفقة كوستا تسير بشكل طبيعي، لكنْ الإجراءات النهائية لم تُستكمل حتى هذه اللحظة، وبمجرد الانتهاء منها سينضمُّ اللاعب مباشرةً إلى معسكر النصر».

وكانت «الرياضية» انفردت، 18 يوليو الجاري، بالكشف عن اقتراب النادي العاصمي من التعاقد مع كوستا في ظل منافسة من نادي الدرعية الذي حاول ضم اللاعب بناءً على رغبة مدربه البرتغالي برونو لاج.

كذلك، أكد لـ «الرياضية» هيكتور مارتن، المسؤول الإعلامي في نادي ريال مايوركا، في وقت سابق، أن انتقال اللاعب إلى النصر قد حُسم بين الناديين، وفي انتظار استكمال الإجراءات الرسمية.

ويبلغ سامو كوستا من العمر 25 عامًا، وانضمَّ إلى ريال مايوركا صيف 2023 قادمًا من ألميريا، وشارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراةً بمختلف المسابقات، بدأ 31 منها أساسيًّا، وسجل سبعة أهداف، وقدَّم تمريرتين حاسمتين.