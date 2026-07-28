الأهلي يودّع المعسكر بتعادل مع فولهام

اختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي الخارجي في البرتغال بالتعادل 1ـ1 أمام فولهام الإنجليزي في المواجهة التجريبية التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وتقدَّم الفريق الجداوي عبر البرازيلي ريكاردو ماتياس في الدقيقة 20، وأدرك ريان سيسينيون التعادل للفريق الإنجليزي «40».

واعتمد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على تشكيلةٍ أساسيةٍ مغايرةٍ تمامًا لتلك التي بدأت مواجهة بورتيمونينسي البرتغالي، ظهرًا، وخسرها الفريق 1ـ2، إذ تألَّفت من عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، محمد عبد الرحمن، التركي ميريح ديميرال، البلجيكي ماتيو دامس، سعد بالعبيد، الفرنسي إنزو ميو، مواطنه فالنتين أتانجانا، مشعل المطيري، صالح أبو الشامات، البرازيلي ماتيوس جونسالفيس ومواطنه ريكاردو ماتياس.

وفي الشوط الثاني، أجرى يايسله تغييرًا وحيدًا بدخول ياسين الزبيدي بدلًا من مشعل المطيري، وفق ما كشف عنه الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس».

والتعادل هو الثاني للفريق الأهلاوي بعد أن انتهت مواجهته أمام ريو آفي 2ـ2، علمًا أنه حقق فوزًا وحيدًا خلال المعسكر، الذي جاء على مرحلتين في النمسا والبرتغال، وكان على حساب ينتسجاو زالفيلدن النمساوي 8ـ0، وتلقَّى خسارتين أمام هولشتاين كيل الألماني 1ـ4، وبورتيمونينسي البرتغالي 1ـ2.

وينتظر أن يخوض الأهلي، بعد العودة من المعسكر، مباراةً تجريبيةً أخيرةً أمام أبها، 6 أغسطس المقبل، قبل أن يبدأ مشواره في دوري روشن السعودي بلقاء الدرعية، 13 من الشهر ذاته، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى.