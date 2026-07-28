الشعباني يقود «نسور قرطاج»

عيَّن الاتحاد التونسي لكرة القدم معين الشعباني مدربًا للمنتخب، الثلاثاء، بعقدٍ يمتدُّ أربعة أعوامٍ، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي أشرف على «نسور قرطاج» في مباراتين خلال مونديال 2026 عقب إقالة صبري لموشي.

وأكد الاتحاد التونسي ما تم تداوله في الأيام الأخيرة عبر وسائل الإعلام المحلية عن تعيين الشعباني، البالغ 45 عامًا، في هذا المنصب، ليقود المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة

وأعلن رينارد، بعد انتهاء المونديال، أنه لن يواصل المهمة التي أوكلت إليه عقب الخسارة الافتتاحية القاسية أمام السويد «1ـ5»، وإقالة لموشي بسببها.

ولم ينجح المدرب السابق للمنتخب السعودي في تصحيح المسار، إذ خسر المنتخب التونسي أمام اليابان 0ـ4، ثم أمام هولندا 1ـ3، لينتهي مشواره عند دور المجموعات.

وبعد يومٍ من انتهاء البطولة، أوضح مسؤولٌ في الاتحاد التونسي، أن مسألة استمرار رينارد مطروحةٌ للنقاش.

وقاد الشعباني الترجي التونسي إلى إحراز لقب دوري أبطال إفريقيا عامَي 2018 و2019، إضافةً إلى الدوري المحلي ثلاث مرَّاتٍ، وكأس السوبر مرتين قبل أن يواصل مسيرته التدريبية في مصر مع المصري البورسعيدي، وسيراميكا كليوباترا.

وانتقل المدرب إلى المغرب بداية عام 2024 لتولي الإشراف على فريق نهضة بركان، الذي أعلن، منتصف الشهر الجاري، أن الاتحاد التونسي تواصل مع مدربه من أجل تسلُّم مهمة الإشراف على المنتخب.

وعلى الرغم من أن عقد الشعباني يمتدُّ حتى 30 يونيو 2027 إلا أن نادي نهضة بركان أبدى «تفهُّمًا» للأمر نظرًا لـ «الأهمية الخاصة التي تكتسيها مهمة الإشراف على المنتخب الوطني».

وأثنى النادي على «الاحترافية الكبيرة» التي تحلَّى بها الشعباني، وإسهامه في إحراز لقبَي الدوري المحلي، وكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» في 2025.