بمشاركة 19 لاعبا.. النصر يكسب ثاني التجارب

فاز فريق النصر الأول لكرة القدم على ميريدا الإسباني 2ـ0 في ثاني مبارياته التجريبية ضمن معسكره الخارجي الجاري في لشبونة، العاصمة البرتغالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وتكفَّل بتسجيل ثنائية الأصفر العاصمي محمد مران عند الدقيقة 11، وهارون كمارا «58».

وشارك في التجريبية 19 لاعبًا حيث خاض الشوط الأول كلٌّ من البرازيلي بينتو ماثيوس، سعد الناصر، الفرنسي محمد سيماكان، نادر الشراري، سالم النجدي، علي الحسن، سامي النجعي، البرازيلي أنجيلو، سعد حقوي، عبد الرحمن سفياني ومحمد مران.

ودخل الفريق الشوط الثاني بعبد الرحمن العتيبي، عواد أمان، راكان الغامدي، ماجد قشيش، عبد الملك الجابر، البرازيلي ويسلي، هارون كمارا والعراقي حيدر عبد الكريم.

يذكر أن الأصفر العاصمي خسر مواجهته التجريبية الأولى أمام الفريق الثاني في نادي بنفيكا 1ـ2.

ويلعب النصر مباراتين أخريين ضمن معسكره أمام أستريلا أمادورا البرتغالي، 1 أغسطس المقبل، وألميريا الإسباني، 4 من الشهر ذاته.