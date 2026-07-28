رئيس أبها لـ «الرياضية»: انتظروا صفقتين «سوبر ستار»

أكد لـ «الرياضية» سعد الأحمري، رئيس مجلس إدارة نادي أبها، أنه يعمل على إنهاء صفقتين كبيرتين لدعم الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق دوري روشن السعودي.

وقال لـ «الرياضية» الأحمري في تصريحٍ خاصٍّ: «سنعلن عن صفقتين سوبر ستار قادمتين لدعم خطوط الفريق وفق الاحتياجات الفنية التي تعزِّز طموحات النادي وتحقق مستهدفاته».

وأضاف: «يملك الفريق في قائمته الملتحقة بمعسكر سلوفينيا 20 لاعبًا، سنعتمد عليهم في دوري روشن السعودي، وواثقون من إمكاناتهم في صناعة الفارق».

وعن تجهيزات المعسكر، أجاب الأحمري: «الجمعة، نخوض ثالث المباريات التجريبية، ونستعدُّ بصورةٍ ممتازةٍ لموسمٍ طويلٍ، نأمل تحقيق أهدافنا فيه».

وشهد «الميركاتو الصيفي» للفريق الجنوبي تحرُّكاتٍ واسعةً بالتعاقد مع عبده ديالو، ودونوفان ليون، وصفوان الجهني، ومحمد دخيل الله، ومصطفى ملائكة، وماجد دوران، إضافةً إلى عبد الكريم دارسي وفيصل الصبياني، الثنائي المنضم على سبيل الإعارة.

يذكر أن أبها صعد إلى دوري روشن السعودي في نسخته الجديدة بعد الظفر بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.