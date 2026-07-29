بعد معسكر إسبانيا.. الخلود يمنح اللاعبين إجازة يومين

منح الجهاز الفني لفريق الخلود الأول لكرة القدم اللاعبين راحةً لمدة يومين عقب انتهاء المعسكر الإعدادي الخارجي في إسبانيا وفقًا لمصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وستستأنف التدريبات، مساء السبت، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، وفقًا للمصادرَ ذاتها.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن بعثة الفريق تغادر إسبانيا، الثلاثاء، وتصل إلى الرياض، الأربعاء، عبر مجموعتين، إذ تحطُّ الأولى رحالها عند الـ 12:00 بعد منتصف الليل، فيما تصل الثانية عند الـ 05:00 فجرًا قبل توجُّه اللاعبين إلى عائلاتهم لقضاء فترة الراحة التي حدَّدها الجهاز الفني.

ويأتي قرار منح اللاعبين راحةً لمدة يومين ليستعيدوا جاهزيتهم البدنية والذهنية بعد برنامجٍ إعدادي مكثَّفٍ، تخلله تدريباتٌ يوميةٌ، ومبارياتٌ تجريبيةٌ، ثم الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات التي تسبق انطلاق الموسم.

وخاض الخلود خلال معسكره في إسبانيا ثلاث مبارياتٍ تجريبية، استهلها بالتعادل 1ـ1 أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ثم خسر أمام ألباسيتي الإسباني 1ـ2 قبل أن يختتم مبارياته التجريبية بالهزيمة أمام لوتون تاون الإنجليزي 0ـ2.