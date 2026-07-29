وسط منافسة هلالية.. الهليل يتجه إلى القادسية

رجَّحت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ انتقال ناصر الهليل، مدافع فريق النجمة الأول لكرة القدم، إلى القادسية، بنسبةٍ كبيرةٍ، وسط منافسةٍ من الهلال للحصول على خدماته.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن القادسية اقترب من الاتفاق مع النجمة والمدافع على الانتقال إليه خلال فترة التعاقدات الصيفية الجارية حاليًّا، بينما أبقت نسبةً في آمال الهلال بخطف الصفقة.

ونشرت «الرياضية»، 29 يونيو الماضي، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن إدارة الهلال أرسلت عرضًا رسميًّا إلى نظيرتها في النجمة، تطلب فيه خدمات الهليل.

وجاء في الخبر، أن إدارة الهلال تضع عددًا من الخيارات المحلية الأخرى في مركز قلب الدفاع تحسُّبًا لتعثر المفاوضات، فيما يأتي هذا التحرك استجابةً لطلب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، الذي تضمَّن تقريره التعاقد مع مدافعٍ محلي.

وبدأ الهليل «26 عامًا» مسيرته في صفوف الطائي 2020، وانتقل بعدها إلى الخليج بنظام الإعارة، ثم العين والجبيل، قبل أن يتحوَّل مطلع الموسم الماضي إلى النجمة.

وفي الموسم الماضي، لعب الهليل 26 مباراةً في دوري روشن وكأس الملك بواقع 1916 دقيقة، نجح خلالها بتسجيل هدفٍ وحيدٍ.