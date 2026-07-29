الأهلي يوافق على إعارة الزبيدي ومدني

وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة ياسين الزبيدي ويزن مدني، لاعبَي الفريق الأول لكرة القدم، إلى الخلود لمدة موسمٍ واحدٍ، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، وصلت مفاوضات الخلود مع الإدارة الأهلاوية بشأن استعارة الزبيدي ومدني إلى مراحلَ متقدمةٍ في ظل اتفاق الطرفين على جميع التفاصيل، ولم يتبقَّ سوى حسم الصفقتين رسميًّا.

وتدرَّج الزبيدي الجناح الأيمن «23 عامًا» في الفئات السنية بالنادي الأهلي وصولًا إلى الفريق الأول، ووقَّعت معه إدارة النادي عقدًا احترافيًّا صيف 2023، ينتهي 30 يونيو 2028، علمًا أنه أعير إلى الأخدود في النصف الثاني من الموسم قبل الماضي.

وارتدى الزبيدي القميص الأهلاوي في تسع مبارياتٍ، وجميعها بديلًا، منها أربعٌ خلال الموسم الماضي.

في حين، تأسَّس مدني، الظهير الأيسر البالغ 21 عامًا، في أكاديمية النادي قبل أن يخوض تجربةً احترافيةً قصيرةً مع نادي إيجناتيا الألباني، ثم يعود إلى الأهلي، أغسطس 2025 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2028.

ولم يحظَ مدني بفرصة اللعب أساسيًّا مع الفريق الأهلاوي، لكنَّه شارك بديلًا في ثلاث مبارياتٍ بدوري روشن السعودي الموسم الماضي.