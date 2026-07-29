روزيه تاسع صفقات أبها

وقَّعت إدارة أبها مع الفرنسي لورينتز روزيه، لاعب فريق الحزم الأول لكرة القدم، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، وفق ما أعلنه النادي عبر منصة «إكس، الثلاثاء.

وبيَّن المنشور، أن روزيه انضمَّ إلى صفوف أبها في صفقة انتقالٍ حرٍّ بعد نهاية عقده مع النادي القصيمي، ليصبح تاسع الصفقات في «الميركاتو الصيفي» بعد عبده ديالو، ودونوفان ليون، وصفوان الجهني، ومحمد دخيل الله، ومصطفى ملائكة، وماجد دوران، إضافةً إلى عبد الكريم دارسي وفيصل الصبياني، الثنائي المنضم على سبيل الإعارة.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي 33 مباراةً الموسم الماضي مع الحزم في مختلف المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا، وصنع مثله، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وبدأ روزيه «27 عامًا» مسيرته الكروية في أكاديميات سان بريسي، ولو بورجيه، وسارسيل، ثم انضمَّ إلى مركز كليرفونتين، فأكاديمية كان، وانتقل منها إلى باريس إف سي قبل أن يخوض تجربةً مع سوشو «الثاني»، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، ويبدأ بلفت الأنظار مع الفريق الرديف، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول.

وانتقل اللاعب إلى إستوريل البرتغالي صيف 2020، وأسهم في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، وخاض معه ثلاثة مواسم، لعب فيها 71 مباراةً بمختلف المسابقات، وسجل خمسة أهدافٍ، وصنع هدفين.

وفي صيف 2023، انضمَّ إلى فورتونا سيتارد الهولندي، وقدَّم أفضل فترات مسيرته، إذ شارك في 61 مباراةً، أحرز خلالها أربعة أهدافٍ، وصنع هدفًا واحدًا قبل انتقاله إلى الحزم السعودي عام 2025.