جابريال.. كسر ساق منافسه فأوقف حتى يتعافى

عاقبت المحكمة الرياضية العليا، الثلاثاء، فيكتور جابريال، مدافع فريق إنترناسيونال بورتو أليجري الأول لكرة القدم، بالإيقاف حتى تعافي منافسه الذي تسبَّب في إصابته بعد تدخُّله العنيف عليه خلال إحدى مباريات الدوري البرازيلي.

وطُرِدَ اللاعب، الأربعاء الماضي، بعد أن أصاب جابريال بيك، مهاجم كروزيرو «25 عامًا»، خلال محاولة استخلاص الكرة منه، ما تسبَّب في كسر عظمة ساقه اليسرى. وسيغيب بيك بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وقضت المحكمة بإيقاف فيكتور «22 عامًا» ست مبارياتٍ كحدٍّ أدنى مع «تمديد العقوبة حتى عودة بيك إلى التدريبات»، على ألَّا تتجاوز مدة الإيقاف 180 يومًا، مع إمكانية استئناف القرار.

ودافع جابريال عن نفسه، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي إصابة منافسه، زاعمًا أن «أرضية الملعب كانت زلقةً ومبتلَّةً»، ومنعته من السيطرة على حركته ما تسبَّب في هذه الإصابة. وقال: «كانت حقًّا لقطةً مؤسفةً. اعتذرت له، وقدَّمت له كل دعمي».

من جهتها، شدَّدت جهة الادعاء على أن تدخُّل جابريال على بيك كان ينطوي على مخاطرةٍ على الرغم من إقرارها بأنه «لم تكن هناك نيةٌ» لإلحاق الأذى بمواطنه، الذي انضمَّ في 20 يوليو الجاري للفريق قادمًا من لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي مقابل 10.5 مليون يورو، حسبَ «ترانسفير ماركت».