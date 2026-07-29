الزمالك يثبّت معتمد مدربا.. ويقبل استقالة إدوارد

أعلن نادي الزمالك المصري، الثلاثاء، تثبيت معتمد جمال مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، وقبول استقالة جون إدوارد، المدير الرياضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، الذي أصدر عددًا من القرارات للموسم الجديد، ورتَّب الأمور المتعلقة بكرة القدم.

ومنح المجلس جمال، لاعب الزمالك الدولي السابق، كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته في مواصلة النجاح بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري.

كذلك، قرَّر انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول، الجمعة المقبل، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.