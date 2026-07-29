الاتحاد.. الغامدي يجري جراحية ناجحة

أعلن نادي الاتحاد، الأربعاء، أن حامد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أجرى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي، بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة.

وكتب النادي: «أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم حامد الغامدي، عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي «ACL» للركبة اليمنى، تحت إشراف الدكتور إيمانويل باباكوستاس، بمستشفى سبيتار في العاصمة القطرية الدوحة».

وأضاف النادي: «سيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي، حيث سيقضي المرحلة الأولى في مستشفى سبيتار، تحت إشراف الفريق الطبي المشرف على العملية، وبالتنسيق مع الجهاز الطبي في النادي».

وكان الاتحاد أعلن السبت الماضي إصابة الغامدي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي تعرض له خلال المواجهة التجريبية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي التي انتهت بفوز «النمور» 3ـ2 ضمن معسكره الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد.

وارتدى الغامدي قميص الاتحاد موسمًا ونصف الموسم، بصيغة الإعارة من نادي الاتفاق، قبل أن ينتقل اللاعب بشكل نهائي إلى النادي الجداوي في صيف 2025 بموجب عقد يمتد حتى 2030.

وخلال مسيرته مع الاتحاد، خاض الغامدي 34 مباراة، وأحرز هدفًا، وصنع مثله، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في الإحصاءات.

وفي الموسم الماضي، خاض الغامدي 11 مباراة في مختلف المسابقات دون أي مساهمة تهديفية، سواء بالتسجيل أو الصناعة.