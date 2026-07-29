إيقاف لاعب حتى تعافي الضحية

أعلنت محكمة برازيلية، الأربعاء، إيقاف فيكتور جابرييل، مدافع فريق إنترناسيونال الأول لكرة القدم، بعد تسببه في إصابة خطيرة لجابرييل بيك، مهاجم كروزيرو، ​في عقوبة استثنائية تربط انتهاء الإيقاف بعودة اللاعب المصاب إلى التدريبات، على ألا تتجاوز مدتها ستة أشهر.

وخلال مباراة الفريقين في الدوري البرازيلي 22 يوليو، تعرض فيكتور جابرييل للطرد إثر تدخل متهور تسبب في كسر بقصبة الساق اليسرى لبيك.

وكان بيك، الذي انضم إلى كروزيرو هذا الشهر قادمًا ‌من لوس أنجليس ‌جالاكسي الأمريكي، يخوض أول مباراة ​له ‌مع ⁠الفريق، ​والتي انتهت بفوز ⁠كروزيرو.

وقررت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل أن العقوبة المعتادة في مثل هذه الحالات لا تتناسب مع خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وقالت المحكمة «يجوز استمرار إيقاف اللاعب المخالف إلى حين تمكن المصاب من العودة إلى التدريبات، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 180 ⁠يومًا»، مشيرة إلى أن القرار قابل ‌للاستئناف.

وأعرب فيكتور جابرييل، خلال ‌مثوله أمام المحكمة، عن أسفه ​لما حدث، قائلًا «كان حادثًا ‌مؤسفًا للغاية».

وأضاف «اعتذرت له وعرضت تقديم المساعدة. طلبت منه ‌أن يسامحني لأنني لم أتعمد إيذاءه، وكل ما كان بوسعي فعله في تلك اللحظة هو الدعاء له».

كما شككت المحكمة في صحة الأدلة التي قدمها نادي إنترناسيونال، والتي تضمنت ‌تسجيلًا صوتيًا من تقنية حكم الفيديو المساعد الخاصة بالمباراة، ما دفع فريق الدفاع ⁠عن النادي ⁠إلى طلب استبعاده لعدم القدرة على التحقق من صحته.

وقال إنترناسيونال، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن مكتب المحاماة الذي يمثله استند في دفاعه إلى تسجيل صوتي متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف النادي «يؤكد كل من مكتب المحاماة ونادي إنترناسيونال أنهما لم يقصدا مطلقًا التصرف بسوء نية بأي شكل من الأشكال في إطار الإجراءات محل النظر». وتابع «ومع ذلك، وقع خطأ تم الإقرار به في جمع واستخدام ​المحتوى المقدم ضمن دفاع ​اللاعب، وقد جرى الاعتراف بذلك فورًا من خلال طلب صريح باستبعاد التسجيل الصوتي من ملف القضية».