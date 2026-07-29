صفقة حرة تنقل الجدعاني إلى التعاون

توصلت إدارة نادي التعاون إلى اتفاق مع الحارس عبد الله الجدعاني لتمثيل فريقها الأول لكرة القدم، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها سينتقل اللاعب إلى النادي القصمي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أبها.

ويمتلك الجدعاني «35 عامًا» تجربة طويلة مع عدد من الأندية، إذ بدأ مسيرته مع الأهلي، وتنقل بعدها بين صفوف الرائد، نجران، ضمك، أحد، الوحدة، الهلال، الاتحاد، ثم أبها.

وخلال الموسم الماضي أسهم الجدعاني في تتويج أبها بلقب مسابقة «يلو» لأندية الدرجة الأولى وصعوده إلى دوري «روشن»، إذ لعب 29 مباراة مع النادي الجنوبي استقبل خلالها 22 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.