الجدولة تلغي مواجهة الأهلي وأبها

اتفقت إدارتا أبها والأهلي، على إلغاء المباراة التجريبية، بين الفريق الأول لكرة القدم في النادي الجنوبي ونظيره الجداوي المحددة في 6 أغسطس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الإلغاء جاء بعد أن وضعت الجدولة مواجهتهما في دوري روشن السعودي مبكرًا في الجولة الثانية 22 من الشهر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الفريق الجنوبي، فتحت خطًا مباشرًا مع الأندية الأخرى، للاتفاق على خوض مواجهة تجريبية أخيرة بديلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُعسكِر أبها في سلوفينيا، استعدادًا للموسم الجديد، وافتتح الفريق تجاربه الأربع بالخسارة 1ـ 2 من الشارقة الإماراتي، ومواجهة «مغلفة» أمام العلا لعبت الجمعة الماضي، لم تعلن نتيجتها، ويواجه فريقًا أوروبيًا في الثالثة، فيما ستكون المواجهة الرابعة بعد العودة إلى السعودية.

وأبرم النادي الجنوبي الذي يقوده الكرواتي دامير بوريتش وصعد به من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، 9 صفقات، إذ تعاقد مع الفرنسيين عبده ديالو، ولورينتز روزيه، ودونوفان ليون، وصفوان الجهني، ومحمد دخيل الله، ومصطفى ملائكة، وعبد الكريم دارسي، وماجد دوران، وفيصل الصبياني.