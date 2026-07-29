رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان لم يتحدث عن المال

كشف فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، عن أن مواطنه زين الدين زيدان لم يتحدث معهم عن أي تفاصيل مالية، غداة تعيين بطل مونديال 1998 مدربًا للديوك.

وقال ديالو في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» ردًا على سؤال بشأن راتب زيدان مع المنتخب الفرنسي: «أراد الجميع رؤية زين الدين زيدان مدربًا للمنتخب خلفًا لديدييه ديشامب لدرجة «أننا لم نتحدث معه عن المال، بكل صدق، لا يتعلّق الأمر بالمال».

وأضاف: «التقيت زيدان في فبراير 2025، لم نتحدث عن المال، تحدثنا عن الرغبة، عن اتحاد يريد أن يفوز المنتخب الفرنسي، وعن لاعب يحلم بالمنتخب، ولم نتحدث عن المال»، رافضًا الكشف عن راتب ديشامب الذي أمضى 14 عامًا ناجحة مع المنتخب أحرز خلالها لقب مونديال 2018 ووصل إلى نهائي 2022 ونصف نهائي 2026.

وتابع: «أعتقد أن هذا ليس ما ينتظره جمهورنا، ما ينتظره جمهورنا هو رؤية زيدان على مقعد المدرب، ورؤية المنتخب الفرنسي يفوز، وضمان أن تتحقق هوية منتخبنا الفرنسي المتمثلة في توحيد الفرنسيين خلفه من خلال الانتصارات».

وعن الأهداف المحددة لزيدان، بدا ديالو متحفظًا أيضًا، مع تشديده على ضرورة التعامل بجدية مع جميع المباريات، وإلا فإن المنتخب قد يدخل في دوامة سلبية على غرار إيطاليا.

وقال: «عندما نشارك في بطولة كبرى، يجب أولًا التأهل إليها، وعندما أرى نتائج عدد من جيراننا، فمثلًا إيطاليا، لم تتأهل إلى كأس العالم ثلاث مرات متتالية، لذا، يجب دائمًا التحلي باليقظة من هذه الناحية، وبعد ذلك، عندما نبلغ النهائيات، يكون الهدف التقليدي هو الوصول إلى المربع الأخير، نصف النهائي».

وختم: «عندما تكون منافسًا، كما حال زين الدين زيدان ولاعبي المنتخب الفرنسي، فإن الهدف هو الفوز، وبالتالي، فإن مهمتنا خلال الأعوام الأربعة المقبلة ستكون بذل كل ما في وسعنا من أجل إحراز الألقاب».