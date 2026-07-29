اجتماع أوروبي طارئ يناقش المشروع الجديد

يعقد أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اجتماعًا طارئا، الأربعاء، للبحث في مشروع الاتحاد الدولي «فيفا» الذي يعتزم فتح الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص عبر إنشاء شركة تجارية، وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري.

وكتبت فيراري على منصة «إكس»: «أحيطكم علمًا بالاجتماع الطارئ الذي تنظمه الهيئات الأوروبية لكرة القدم، الأربعاء، في مواجهة مشروع قد يغيّر بصورة عميقة التوازن القائم في رياضتنا، من الضروري أن يتحدث الفاعلون الأوروبيون بصوت واحد».

وسبق للاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» أن أعلن الثلاثاء معارضته لهذا المشروع، متحدثًا عن خط لا ينبغي أبدًا للمؤسسات التي تدير كرة القدم أن تتجاوزه.