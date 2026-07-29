فريزر يقود سورينام 4 أعوام

أعلنت سورينام، الأربعاء، تعيين هينك ​فريزر، اللاعب الهولندي الدولي السابق، مدربًا لمنتخبها الأول لكرة القدم.

ووقع فريزر المولود في سورينام والبالغ من العمر 60 عامًا، عقدًا مدته أربعة أعوام لقيادة الفريق حتى كأس العالم 2030.

ويتمتع فريزر بخبرة واسعة في ‌مجال التدريب ‌في هولندا، ​حيث ‌عمل مع ⁠أندية ​أدو دن ⁠هاج، وفيتيس أرنهيم، وسبارتا روتردام، وأوتريخت، وغيرها، كما شغل منصب مساعد مدرب المنتخب الهولندي تحت قيادة لويس فان جال.

ويملك أيضًا خبرة مع منتخب سورينام، حيث ⁠عمل العام الماضي مساعدًا لستانلي ‌مينزو في ‌تصفيات كأس العالم التي ​وصلت فيها ‌سورينام إلى مباريات الملحق في مارس، لكنها فشلت في حجز أحد المقاعد الأخيرة للبطولة التي ضمت 48 فريقًا واستضافتها كندا والمكسيك وأمريكا.

واستقال ‌مينزو من منصبه في نوفمبر الماضي ⁠عندما خسرت ⁠سورينام آخر مباراة لها في مجموعتها بالتصفيات وفقدت فرصة التأهل المباشر إلى نهائيات 2026، وتولى هينك تن كيت المسؤولية في مباريات الملحق.

ولعب فريزر، المولود في باراماريبو، لأندية سبارتا روتردام وأوتريخت ورودا وفينوورد، بالإضافة إلى المنتخب الهولندي.