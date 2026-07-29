«كلاسيكو» الترجي والنجم يفتتح الدوري التونسي

أسفرت قرعة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم ​لموسم «2026ـ2027» التي أجريت، الأربعاء، عن مواجهة قوية بين الترجي والنجم الساحلي في الجولة الافتتاحية، في قمة مبكرة تضع اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة ‌على اللقب ‌وجهًا لوجه ​منذ ‌بداية ⁠الموسم.

وأشرف ​الاتحاد التونسي ⁠على سحب قرعة الموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركة 16 فريقًا في الدوري المحلي.

وأظهر جدول مباريات الموسم الجديد كذلك ⁠عددًا من المواجهات البارزة بين ‌الفرق ‌الكبرى، إذ يلتقي ​الصفاقسي مع ‌الترجي في الجولة الرابعة، قبل ‌أن يواجه النجم الساحلي في الجولة التالية.

كما حددت القرعة موعد قمة العاصمة بين الترجي ‌والإفريقي حامل اللقب في الجولة الخامسة، على أن يجرى ⁠لقاء ⁠الإياب بين الفريقين في الجولة 12.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد يومي 22 و23 أغسطس، وسط ترقب جماهيري كبير لسباق اللقب، خاصة في ظل البداية القوية التي فرضتها القرعة بمواجهات مباشرة ​بين ​أبرز الأندية المنافسة.