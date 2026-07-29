«فيفا» يعرض 40 مليونا مقابل المشروع الجديد

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن الاتحادات الأعضاء سيحصل كل منها على 40 مليون دولار إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى، لكن يتعين عليه الانضمام إلى المشروع بحلول 19 سبتمبر المقبل.

وأعلن «فيفا» الثلاثاء عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة «التمويل المخصص لتطوير كرة القدم»، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين، ما أثار موجة غضب واسعة.

ووفق ما كشفت صحيفة «تايمز» الأربعاء، أبلغ رئيس «فيفا» السويسري ـ الإيطالي جياني إنفانتينو الأعضاء بأن حزمة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار ستصبح متاحة إذا قرروا الموافقة على الانضمام إلى الخطة.

وكتب إنفانتينو في رسالة اطلعت عليها الصحيفة البريطانية أن القرار يعود إلى كل اتحاد على حدة، قائلًا «إذا رغبتم في المضي قدمًا، فإن هذه الحزمة البالغة 10 مليارات دولار ستصبح متاحة بدءًا من الأول من يناير 2027، لتدشن المرحلة التالية من رحلتنا المشتركة».

وأضاف «أما إذا رغبتم في الإبقاء على الوضع القائم ورفض هذا المقترح، فسيبقى لدينا التوسع المقرر سابقًا في برنامج «فوروورد» «صناديق التطوير» بقيمة 2.7 مليار دولار كما تم عرضه من قبل».

وبذلك «خلال الدورة المقبلة التي تبدأ في الأول من يناير 2027، سيكون بإمكان كل اتحاد عضو الحصول على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار بموجب هذا المقترح».

وأوضحت «تايمز» أن مصادر معارضة للخطة وصفت ما صدر عن إنفانتينو بأنه «رشوة صريحة».