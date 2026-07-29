الأربعاء.. القادسية يستعيد كينيونيس وبونسو باه

يدشن فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأربعاء، المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي بمشاركة الثنائي المكسيكي جوليان كينيونيس مهاجم الفريق، والغاني كريستوفر بونسو باه لاعب الوسط، بحسب ما كشفته مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر يعود الثنائي إلى التدريبات التي تستأنف الأربعاء في الخبر عقب نهاية معسكر إسبانيا، وذلك بعد نهاية الإجازة الممنوحة لهما في أعقاب مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في بطولة كأس العالم 2026.

ووصل المهاجم المكسيكي إلى الخبر الثلاثاء وسط استقبال جماهيري كبير في المطار بعد المستويات التي قدمها مع منتخب بلاده في المونديال.

وكان القادسية وصل الإثنين إلى الخبر بعد نهاية معسكره الإعدادي الذي نظم في مدينة جيرونا الإسبانية وشهد لعب ثلاث مواجهات تجريبية، إذ من المقرر أن ينهي تحضيراته بمواجهة تجريبية رابعة في الأيام المقبلة.