الهلال.. سمرفيل يظهر أمام المولودية

يزج الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالهولندي كريسينسيو سمرفيل لاعبه الجديد، في المواجهة التجريبية أمام مولودية العاصمة الجزائري عند الـ 07:00 مساء الأربعاء، ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي في مدينة شتاجرسباخ النمساوية، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن مشاركة الوجه الجديد في صفوف الأزرق العاصمي، ستقتصر على دقائق معدودة، وذلك وفق البرنامج اللياقي المعدله من قبل المعد البدني.

إلى ذلك، خضع البرتغالي روبن نيفيش، ومحمد محزري، صباح الأربعاء، إلى فحوصات بدنية قياسية وطبية روتينية بعد نهاية إجازة الأول عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ووصول الأخير إلى المعسكر بعد إعلان التعاقد معه مساء الإثنين الماضي.

وتمتدُّ تحضيرات الهلال في النمسا حتى 3 أغسطس المقبل، على أن يختتمه بمباراةٍ تجريبيةٍ ضد الأهلي القطري في آخر أيام المعسكر.

ويدشن الأزرق موسمه بلقاء الفيصلي 14 أغسطس، على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.