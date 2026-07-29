الاتفاق يعود ويرتاح 3 أيام

عادت بعثة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى مدينة الدمام، فجر الأربعاء، قادمةً من إسبانيا، بعد نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وأشار لـ«الرياضية» مصدر خاص، إلى أن الأسترالي آرثر باباس مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام «72 ساعة»، على أن تُستأنف التدريبات السبت بمقر النادي، للدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد.

وخاض «النواخذة» خلال معسكره أربع مباريات تجريبية، فاز في اثنتين أمام كوستا سيتي الإسباني 8ـ0، وتغلب على جوهور دار التعظيم الماليزي 3ـ2، وتعادل سلبًا أمام يورك سيتي الإنجليزي، وخسر أمام إلدينسي الاسباني 1ـ3.

ويفتتح الاتفاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بمواجهة ضيفه الرياض 14 أغسطس المقبل، في الدمام، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.