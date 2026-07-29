نيمار يؤكد نهاية مشواره الدولي

أكد البرازيلي نيمار، قائد المنتخب بلاده الأول لكرة القدم السابق، أنه لم يعد يرغب في تمثيل «السيليساو»، وذلك بعد أسابيع من تلميحه إلى انتهاء مسيرته الدولية عقب الخروج من المونديال أمام النرويج.

وجاءت تصريحات المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا، والهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، عقب فوز فريقه سانتوس 4ـ2 ‌على يونيفرسيداد سنترال ‌الفنزويلي في كأس ​سود ‌أمريكانا، الثلاثاء.

وقال للصحافيين «أعتقد أن وقتي مع المنتخب قد انتهى بالفعل، لقد صنعت تاريخًا هناك، وأنا سعيد جدًا بذلك، عشت الكثير من اللحظات والتجارب، وقدمت كل ما لدي، ودافعت دائمًا عن القميص الأصفر، لكنني لا ⁠أعتقد أنني أرغب في الاستمرار ‌بعد الآن».

وخاض نيمار، الذي شارك في أربع نسخ من كأس العالم، مسيرة حافلة على مستوى الأندية مع سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان، لكنه توج بلقب واحد فقط مع المنتخب البرازيلي، في كأس ​القارات 2013، وسجل ​نيمار 80 هدفًا وقدم 58 تمريرة حاسمة خلال 130 مباراة دولية بقميص البرازيل.