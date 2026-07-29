كروز يسير على خطى والده

واصل كروز هيويت، نجل المصنف الأول عالميًا السابق ليتون هيويت، لفت الأنظار خلال صيف استثنائي، بعدما حقق الثلاثاء أول انتصار له ​في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بفوزه 6ـ3 و6ـ4 على الأمريكي ماركوس جيرون في بطولة واشنطن المفتوحة، وهو في سن السابعة عشرة.

وجاء هذا الفوز في الدور الأول تتويجًا لشهر حافل للشاب الأسترالي، الذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون للناشئين قبل أن يكتفي بالمركز الثاني خلف الأمريكي جوردان لي، وذلك بعد نحو ربع قرن ‌من تتويج والده بلقب ‌البطولة الكبرى على الملاعب ​العشبية ‌الشهيرة ⁠في لندن.

وشارك ​كروز، المصنف ⁠612 عالميًا، بدءًا من التصفيات المؤهلة للدور الرئيس في بطولة واشنطن من فئة 500 نقطة، وهي البطولة التي سبق لوالده أن أحرز لقبها 2004.

وقال كروز «السعادة لا تسعني بالفوز هنا». وأضاف «بالطبع شاهدت والدي يلعب هنا. أتذكر أنني حضرت آخر نسخة شارك فيها. لدي الكثير من ⁠الذكريات المرتبطة بهذه البطولة. الوصول إلى الدور الثاني ‌أمر مميز للغاية». وبهذا الانتصار، ‌أصبح كروز أصغر لاعب يحقق ​فوزًا في البطولة منذ الياباني ‌كي نيشيكوري 2007، مؤكدًا أن نصائح والده ‌كان لها أثر كبير في هذا الإنجاز.

وقال «كانت هذه أول مباراة لي في الدور الرئيس لإحدى بطولات المحترفين، لذلك نصحني بأن أستمتع باللحظة، وأن أتعامل مع كل نقطة على حدة، وأن أستمتع ‌حقًا بالأجواء والجمهور». وتابع «حاولت تقديم أفضل ما لدي. أشعر ببعض الضغط بطبيعة الحال، لكنني أحاول ⁠التركيز ⁠على الجوانب الإيجابية والتعامل مع الأمر بهذه العقلية. أنا سعيد بالطريقة التي أدير بها الأمور حتى الآن».

وبعدما أصبح رابع لاعب مولود في 2008 أو بعده يحقق فوزًا على مستوى جولة المحترفين، بعد دييجو ديدورا وتيس بوجارد ومويز كوامي، سيواجه كروز في الدور التالي إما اليوناني ستيفانوس تيتيباس أو مواطنه الأسترالي أليكس دي مينو. وقال كروز «إذا واجهت أليكس، فسيكون ذلك حلمًا بالنسبة لي». وأضاف «إنه بمثابة الأخ الأكبر. أعرفه منذ أن كنت ​طفلًا تقريبًا. أقام معنا في ​المنزل، واحتفلنا بيوم الميلاد معًا أيضًا. لقد علمني الكثير، وأعتقد أن مواجهته ستكون ذكرى رائعة بالنسبة لنا».