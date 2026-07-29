مارس 2027.. جدة تستقبل «سيتي سكيب ويست»

تنطلق النسخة الأولى من معرض «سيتي سكيب ويست» في مدينة جدة خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2027 في «جدة سوبر دوم»، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبتنظيم من شركة «تحالف»، المشروع المشترك بين إنفورما والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، بحسب ما نشرته «واس»، الأربعاء.

ويأتي إطلاق «سيتي سكيب ويست» امتدادًا لمعرض «سيتي سكيب العالمي»، ودعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحفيز الاستثمارات وتعزيز التنمية الإقليمية والإسهام في رفع معدلات تملك المنازل في المنطقة الغربية، بوصفه منصة تجمع المستثمرين والمطورين العقاريين وصنّاع القرار وتسهم في بناء الشراكات واستكشاف الفرص الاستثمارية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي المعرض في وقت تشهد فيه المنطقة الغربية مرحلة جديدة من النمو العمراني والعقاري، إذ سجّلت جدة، وفق تقرير «السوق السكنية في السعودية ـ صيف 2025» الصادر عن نايت فرانك، ارتفاعًا بنسبة 28% في قيمة الصفقات السكنية لتصل إلى «17.3» مليار ريال خلال النصف الأول من 2025، فيما سجّلت المدينة المنورة أعلى معدل نمو في السوق السكنية على مستوى السعودية بارتفاع بلغ 49% على أساس سنوي.

وأوضحت راشيل ستورجيس، نائبة الرئيس التنفيذي في شركة «تحالف»، أن معرض «سيتي سكيب» العالمي أثبت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مكانته بوصفه المنصة التي يجتمع فيها أبرز المستثمرين والمطورين العقاريين وصناع القرار ومشتري المنازل، ليسهم في دعم مستهدفات القطاع العقاري في السعودية، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات، مؤكدة أن «سيتي سكيب ويست» يأتي امتدادًا لهذا النجاح، ليفتح آفاقًا للنمو في المنطقة الغربية، ويواكب الحراك التنموي الذي تشهده جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر منصة تجمع الفرص الاستثمارية، وتدعم تملك المنازل، وتسهم في بناء شراكات نوعية.

ويستند إطلاق «سيتي سكيب ويست» إلى المكانة التي رسّخها معرض «سيتي سكيب العالمي» منذ انطلاقه في الرياض 2023 بوصفه المعرض العقاري الأكثر حضورًا في العالم، إذ استقطبت نسخة العام الماضي أكثر من «164» ألف زيارة و«577» جهة عارضة وعلامة تجارية، وأسهمت في إبرام صفقات وتعاقدات تجاوزت قيمتها «63» مليار دولار داخل المعرض، إلى جانب مشاركة مستثمرين يديرون أصولًا عقارية وبنية تحتية تتجاوز قيمتها «6.1» تريليونات دولار.