أساسيو الاتحاد أمام ملقا.. ومواجهة مايوركا بالاحتياط

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مباراة ريال مايوركا التجريبية باللاعبين الاحتياطيين وملقا بعدها بالأساسيين، وفقًا لما أوضحته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويلعب «النمور» المواجهتين التجريبيتين، أمام الفريقين الإسبانيين، في يومٍ واحد، وتبدأ الأولى في الـ 11 صباحًا والثانية في الـ 9 مساءً. وفي اليوم التالي، يطير عائدًا إلى جدة.

وقرّر الألماني ينس فيسينج، المدرب الجديد للفريق، ملاقاة ريال مايوركا صباحًا بالبدلاء وملقا مساءً بالأساسيين، وذلك في ختام المعسكر الاتحادي الإعدادي بإسبانيا، الذي انطلق منتصف شهر يوليو الجاري.

وتشهد المباراتان مشاركة الجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، والظهير مهند الشنقيطي، والمهاجم النيجيري جورج إلينيخينا.

وانضم عوار أخيرًا إلى المعسكر، بعد انتهاء إجازة أعقبت المشاركة في كأس العالم، وغاب الشنقيطي وإيلينيخينا عن مباراة لاس بالماس الإسباني التجريبية بسبب الإصابة.

وخاض الفريق مباراتين تجريبيتين حتى الآن ضمن المعسكر، أسفرتا عن فوزه 3-2 على أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي الثلاثاء قبل الماضي، و2-1 على لاس بالماس السبت.

وفيما صعد ملقا إلى الدوري الإسباني «لا ليجا»، هبط ريال مايوركا إلى القسم الثاني.