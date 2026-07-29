بعد المعسكر.. الأهلي يرتاح 4 أيام

منح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة لمدة أربعة أيام بعد العودة إلى جدة، الأربعاء، عقب ختام معسكره الخارجي في النمسا والبرتغال استعدادًا للموسم الجديد، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويعاود الفريق الجداوي تدريباته على ملعبه الأحد، لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات حسب البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني.

واستمر المعسكر الخارجي للفريق الأهلاوي لمدة 25 يومًا بواقع 13 يومًا في النمسا، و21 يومًا في البرتغال، وتضمن خوض 6 مباريات تجريبية أسفرت واحدة عن فوزه على إف سي بينزجاو 8-0، وانتهت اثنتان بالتعادل مع يو أفي 2-2 وفولهام 1-1، فيما خسر ثلاثة أمام هولشتاين 1-4، وفيتوريا جيماريش 1-3، وبورتيمونينسي 0-2.

ويفتتح الفريق الأهلاوي موسمه بمواجهة الدرعية في 13 أغسطس المقبل على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.