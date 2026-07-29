ريتشاردسون يغيب عن سباقات دراجات مضمار الكومنولث

انسحب البريطاني ماثيو ريتشاردسون من منافسات الدراجات على المضمار بدورة ألعاب ​الكومنولث، الخميس، بسبب الإصابة، ما حرم المشجعين من فرصة مشاهدة مواجهة مثيرة مع زملائه السابقين في المنتخب الأسترالي.

وكان ريتشاردسون، المتخصص في سباقات السرعة المولود في إنجلترا، غيّر هويته الرياضية من أستراليا لينضم إلى ‌بريطانيا بعد فترة ‌وجيزة من فوزه ​بميداليتين ‌فضيتين ⁠وميدالية ​برونزية في أولمبياد ⁠باريس 2024.

وكانت مواجهته مع الأسترالي لي هوفمان بمضمار كريس هوي للدراجات في جلاسجو قد وُصفت بأنها واحدة من أفضل القصص التي تشهدها في دورة ألعاب تفتقد ⁠لبريق النجوم.

ونشر الفريق البريطاني عبر ‌إنستجرام: «للأسف، وبسبب ‌إصابة تعرض لها في سباق ​دولي في ‌وقت سابق، ‌لن يتمكن مات ريتشاردسون من المنافسة مع فريق إنجلترا بدورة ألعاب الكومنولث 2026 في جلاسجو».

وكان ريتشاردسون وهوفمان جزءًا من ‌الفريق الأسترالي، الذي حصد الميدالية البرونزية بسباق السرعة للفرق ⁠في ⁠باريس، وكان من المقرر أن يتواجها في سباقي السرعة وكيرين.

وتعرض ريتشاردسون لإصابة في حادث خلال سباق كيرين ​ضمن سلسلة بطولات العالم ​في اليابان.