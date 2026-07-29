7 أغسطس.. رامي يطرب جمهور مسرح عبادي

يلتقي الفنان المصري رامي صبري بجمهوره على مسرح عبادي الجوهر أرينا، 7 أغسطس المقبل، في ليلة فنية تضم مزيجًا من أحدث أعماله الغنائية الحديثة والقديمة، التي أعادها الجمهور إلى الواجهة، وتصدرت الترند من جديد.

ومن المنتظر أن يقدم صبري باقة متنوعة من أغانيه، التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، إلى جانب أحدث إصداراته، في حفل يعد بليلة مليئة بالتفاعل والطرب، حيث اعتاد جمهوره على مشاركة الأغاني معه لحظة بلحظة.

وتواصل «بنش مارك» ترسيخ مكانتها في صناعة التجارب الترفيه، عبر استقطاب أبرز الفنانين، وتقديم فعاليات فنية متكاملة تعزز من مكانة السعودية وجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية.