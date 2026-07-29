الهلال يظهر بالصفقات ويخسر أمام بطل الجزائر

خسِر فريق الهلال الأول لكرة القدم 0ـ2 من مولودية الجزائر، مساء الأربعاء، في ثالث المباريات التجريبية ضمن معسكره الإعدادي الجاري في النمسا قبل الموسم الجديد.

وبدأ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، كل شوطٍ من الاثنين بتشكيلٍ مختلف، مُشرِكًا 22 لاعبًا أمام حامل لقب الدوري الجزائري. وشارك خمسةٌ من اللاعبين السبعة الذين تعاقد النادي معهم الصيف الجاري.

واستقبل الفريق هدفًا في الدقيقة 30 من المهاجم الجزائري سفيان بايزيد. وفي الدقيقة 60، أضاف الجزائري محمد بنخميسة، لاعب الوسط، الهدف الثاني.

ولَعِب الهولندي كريسينسيو سمرفيل، المنضم أخيرًا إلى «الأزرق»، الشوط الثاني، مفتتحًا مشاركاته مع الفريق الذي استقطبه من وست هام يونايتد الإنجليزي. فيما لعِب محمد محزري، الظهير الأيمن، الشوط الأول، بعد أقل من 48 ساعة على انتقاله من التعاون إلى النادي العاصمي.

وبدأ إنزاجي المباراة بتشكيلٍ ضمّ محمد العويس، حارس المرمى العائد إلى النادي، والظهيرين محزري ومتعب الحربي، والمدافعَين علي لاجامي والسنغالي خاليدو كوليبالي، وناصر الدوسري في الوسط مع صهيب الزيد والصربي سيرجي سافيتش، والجناحين البرازيلي مالكوم فيليبي والفرنسي قادر ميتي، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

واستهلّ الفريق الشوط الثاني بتشكيل مختلف كليًا، تألّف من محمد اليامي، حارس المرمى، ومحمد الصرنوخ، أحد الصفقات الجديدة، ومشعل الداود، والتركي يوسف أكتشيتشيك، وصبري دهل، أحد الصفقات الجديدة، ومراد هوساوي، ومحمد كنو، والفرنسي سايمون بوابري، وسلطان مندش، وسمرفيل، والنجم الفرنسي كريم بنزيما. وخلال الشوط الثاني، توقّفت المباراة لبضع دقائق بسبب إطلاق مشجعين للفريق الجزائري عبوات دخانية في المدرجات.

وفاز الهلال 2ـ1 على شتورم جراتس النمساوي، و2ـ0 على صن داونز الجنوب إفريقي في مباراتيه التجريبيتين السابقتين، ويختتم معسكره بمواجهة الأهلي القطري في 3 أغسطس المقبل