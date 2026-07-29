18 سبتمبر.. دوري الملوك يعود إلى الرياض

يعود دوري الملوك إلى الرياض بإطلاق أول موسم كامل للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في 18 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 30 أكتوبر، ضمن الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع دوري الملوك وشركة سرج للاستثمار الرياضي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وبمشاركة 10 فرق.

وتستضيف كول أرينا في بوليفارد رياض سيتي جميع مباريات البطولة، في خطوة تعكس النمو المتسارع للمسابقة، وترسخ حضورها في المنطقة.

وجاء الإعلان عن الموسم الجديد خلال البث المباشر لمنافسات كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026 في مدينة ميلانو الإيطالية، إيذانًا بانطلاق أول موسم متكامل للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي.

كما ستشهد البطولة توسعًا في عدد الفرق المشاركة، ليرتفع من ثمانية فرق في الموسم الماضي إلى 10، يقودها عدد من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنظم منافسات الموسم على مدار 11 جولة تمتد حتى 30 أكتوبر، قبل أن تختتم البطولة بالدور النهائي الرباعي، الذي سيحسم هوية البطل.

ومن المقرر الإعلان عن بقية الفرق ورؤسائها خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب عودة عدد من الأسماء التي شاركت في بطولة كأس دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، يتقدمها حامل اللقب فريق دربحة «DR7» من السعودية، إلى جانب فرق 3BS بقيادة أبسي من الأردن، وABO FC بقيادة أبو فلة من قطر، ووصيف النسخة الماضية فواز FWZ بقيادة فواز من الكويت، وريد زون بقيادة ماهركو من الأردن، وتيربو بقيادة تربون من مصر، وألترا شميشة بقيادة إلياس المالكي من المغرب.

وتستضيف كول أرينا في بوليفارد رياض سيتي جميع مباريات البطولة، التي تتسع لنحو 1500 متفرج، بعد أن شهدت النسخة الماضية حضورًا جماهيريًا كاملًا ونفادًا للتذاكر، وسط توقعات بتكرار الأجواء الحماسية مع انطلاق الموسم الجديد.

وقال جمال أجاوا، الرئيس التنفيذي لدوري الملوك: «يمثل التوسع إلى 10 فرق بداية فصل جديد ومثير لدوري الملوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع عددًا أكبر من أبرز صناع المحتوى في المنطقة لتقديم مستوى الحماس والإثارة والترفيه الذي يميز تجربة دوري الملوك لجيل جديد من الجماهير».

ويحمل الموسم الجديد اسم «سبليت 1»، بوصفه أول موسم متكامل لدوري الملوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يواجه كل فريق جميع منافسيه خلال مرحلة الدوري، على أن يحدد الترتيب النهائي الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى الدور النهائي الرباعي الذي سيحدد بطل الموسم.

ويعد دوري الملوك مفهومًا مبتكرًا لكرة القدم أسسه جيرارد بيكيه، ويقدم مباريات كرة قدم سباعية وفق مجموعة من القوانين المبتكرة، التي تمنح الجماهير تجربة تفاعلية مختلفة، ونجح منذ انطلاقه في التوسع إلى عدد من الأسواق العالمية، واستقطاب ملايين المتابعين، بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم وصناع المحتوى حول العالم.