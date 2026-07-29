مانشيني: أحلم بـ«لقب كبير» مع إيطاليا

أكد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني أنه يحلم بإحراز «لقب كبير» مع منتخب الأتزوري، الذي غاب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ ثلاث نسخ متتالية.

وقاد مانشيني منتخب إيطاليا سابقًا بين عامي 2018 و2023، وهي خمسة أعوام تميزت بلقب قاري «كأس أوروبا 2021»، وإخفاق كبير «عدم التأهل إلى مونديال 2022»، واستقالة مفاجئة انتقل من بعدها إلى تدريب السعودية.

وقال بمؤتمر صحافي في روما عقب توليه مسؤولية تدريب المنتخب: «هدفي أن أجعل المنتخب يستعيد النجاح فورًا».

وعدّ مانشيني، البالغ 61 عامًا، أن «هناك لاعبين شباب موهوبين في إيطاليا».

وسيكون مانشيني على المحك في عودته الكبرى إلى قيادة إيطاليا، في 25 سبتمبر المقبل في روما أمام بلجيكا بدوري الأمم، قبل مواجهة تركيا في 28 من الشهر ذاته، ثم منتخب فرنسا بقيادة زين الدين زيدان في 2 أكتوبر على ملعب فرنسا.

وتابع: «ستكون مباريات مهمة. سنرى فورًا نقاط قوتنا والنقاط التي يتعين علينا التطور فيها».

وعُيّن مانشيني، الثلاثاء، إلى جانب كلاوديو رانييري مدربًا فنيًا بدلًا من باولو مالديني، الذي أفادت تقارير بأنه هدد بالاستقالة في حال تعيين مانشيني.

وفضّل الاتحاد الإيطالي التعاقد معه على حساب أنتونيو كونتي، المدرب السابق للمنتخب أيضًا.

وأردف مانشيني: «آمل في الفوز بلقب آخر، وربما بلقبين».