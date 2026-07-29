نجمة صاعدة

نجمة صاعدةأطاحت النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا بالكندية ليلى فرنانديز، حاملة اللقب، 6ـ2 و7ـ6 «7ـ1»، بدورة واشنطن لكرة المضرب، وحجزت صاحبة الـ 21 عامًا مكانها في ربع النهائي، الأربعاء. (الفرنسية)