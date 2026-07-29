إنفانتينو: خطة بيع حصة في كأس العالم غير ملزمة

أوضح جياني إنفانتينو، ​رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، أن خطة بيع حصص في كأس ‌العالم اقتراح، ‌ولكنها «ليست ​إلزامًا».

وأعلن ‌الفيفا في وقت سابق عن ⁠خطط لإنشاء شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى، وقال إنه ⁠سيعرض حصصًا ‌تصل ‌إلى 20 ​في المئة ‌فيها على مستثمرين. ‌وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من بعض ‌الاتحادات الإقليمية للعبة.

وقال إنفانتينو في مقطع فيديو ⁠نشره ⁠الفيفا على حسابه الرسمي: «إنه جزء من عملية ديمقراطية تشاورية، وقبل كل شيء، هي فرصة وليست إلزامًا، وكما قلت، ​فهي ​تطلق عملية تشاور».