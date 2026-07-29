نيوم يرفض فايجل.. رودجرز يطلب رحيله

رفض نادي نيوم التعاقد مع الألماني يوليان فايجل، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، بناءً على قرار من الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب الفريق، الذي فضَّل عدم المضي في الصفقة، وفق مصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

في المقابل، تتَّجه إدارة نادي القادسية إلى إنهاء مشوار فايجل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من تبقِّي موسمين في عقده مع النادي، إذ طلب الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، عدم استمرار اللاعب ضمن خياراته الفنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الراتب المرتفع، الذي يتقاضاه اللاعب، يُمثِّل العقبة الأكبر أمام انتقاله في ظل صعوبة تحمُّل أندية دوري روشن السعودي قيمة عقده، إلا في حال وافقت إدارة القادسية على تحمُّل جزء كبير من راتبه لإتمام الصفقة.

وخاض فايجل، البالغ من العمر 30 عامًا، 25 مباراةً بقميص القادسية في دوري روشن السعودي، الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع ثلاثةً، قبل أن يتعرَّض لإصابة بعضلات البطن في المراحل الأخيرة من الموسم، أنهت موسمه مبكرًا، وأبعدته عن بقية المباريات.