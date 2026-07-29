التعاون يودع المعسكر بثلاثية الدحيل

اختتم فريق التعاون الأول لكرة القدم مبارياته التجريبية خلال معسكره الإعدادي في مدينة ميرلو الهولندية بانتصار على نظيره الدحيل القطري 3ـ1، الأربعاء.

وتناوب على ثلاثية التعاون المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومحمد الكويكبي، والبلغاري مارين بيتكوف.

والفوز هو الثاني لـ«سكري القصيم» في معسكره بعد أن كسب هيلموند الهولندي 2ـ0 في أولى مواجهاته التجريبية، بينما انتهت اثنتان بالتعادل مع يوبين البلجيكي 2ـ2، والوصل الإماراتي.

ومنح الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب التعاون الفرصة لـ18 لاعبًا خلال اللقاء، إذ استهله بتشكيلة مكونة من البرازيلي مايلسون دوس سانتوس في حراسة المرمى، وبسام الحريجي، وعون السلولي، ومتعب المفرج، والبلغاري مارين بيتكوف، والمغربي أشرف المهديوي، وراكان الطليحي، وباسم العريني، ومحمد الكويكبي، وسيف رجب، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأجرى لازيتيتش سبعة تغييرات في الشوط الثاني، وتضمنت دخول لؤي المحيميد، وعبد الرحمن المرواني، وعبد الرحمن الغامدي، ومحمد العقل، وكشيم القحطاني، ومحمد الصاعدي، وأديب الحسن مكان مايلسون، وبيتكوف، وحمد الله، والعريني، والحريجي، والكويكبي، ورجب.

وينتظر أن يدخل التعاون بعد العودة من المعسكر في مرحلة ثالثة أخيرة من التحضيرات على ملعبه استعدادًا للموسم الجديد، الذي يستهله بمواجهة ضيفه الخليج في 15 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.