زفة المجرشي

عرف في الأمثال عن أناس يقولون عنهم «كذابي الزفة»، وهؤلاء يحضرون الأفراح وهم ليسوا مدعوين البتة، لا من أهل العريس أو العروس، وإنما جاؤوا للأكل والشرب.

وهذا ما نعيشه الآن مع أسباب ابتعاد الكابتن علي مجرشي، لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي.

إذ همّ البعض بالبحث عن الترند في منصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ادعاء الأقاويل بأن النادي الأهلي ألغى عقد اللاعب، كونه لن يلعب هذا الموسم، بسبب غيابه حتى الآن، وهذا لا يحق قانونيًا إذا كان لدى اللاعب المبرر والأسباب الشرعية التي تمنحه الحق والعذر الشرعي في الغياب من جهة مختصة، مثله مثل أي موظف، ثم للأسف من بحث عن الترند ليته طالع لائحة إلغاء عقد أي لاعب من قبل ناديه.

أبرزها: وجود سبب مشروع «عادل»، الإخلال بالالتزامات التعاقدية الجوهرية، أو الاتفاق المتبادل بين الطرفين.

لإلغاء العقد بسبب ارتكاب اللاعب خطأ جسيمًا، أو الإخلال المتكرر ببنود التعاقد واللوائح الداخلية للنادي.

المخالفات السلوكية والتأديبية: صدور سلوكيات مسيئة أو غياب اللاعب المتكرر دون عذر مقنع ومخالفة التعليمات بوضوح. الإنفاق المتبادل إنهاء العلاقة التعاقدية برضا الطرفين «النادي واللاعب» عبر اتفاق كتابي.

الظروف القسرية أو الصحية إلخ ... تلك اللوائح.

لهذا أتمنى من وكيل اللاعب أو ذوي اللاعب، العمل على إيقاف مثل هذه الشائعات من خلال محامٍ متخصص، علّنا نتحدث بأدب أو نصمت، ونسال الله أن ينفس كربه ويفرج همه والمسلمين أجمعين.