تصفيات الأبطال.. تاليسكا يقود فنربخشة إلى الدور الثالث

قاد البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم، فريقه إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف السبق في التعادل 1ـ1 أمام مضيفه جورنيك زابرزي البولندي، الأربعاء.

وتأهل الفريق التركي بمجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا 2ـ1، بعدما فاز في ملعبه 1ـ0.

وسجل تاليسكا الهدف الأول في المباراة لفنربخشة من ركلة جزاء عند الدقيقة 12، وعادل أصحاب الأرض بواسطة ميشال ساسك عند الدقيقة 45+10. وكان تاليسكا قد سجل هدف الفوز لفريقه في مباراة الذهاب من ركلة حرة مباشرة.

ويواجه فنربخشة نظيره شتورم جراتس النمساوي بالدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وتلعب مباراة الذهاب يومي 4 و5 أغسطس المقبل على ملعب تشوباني، ومباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته خارج أرضه.