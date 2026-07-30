«النمور» يطلبون مختار

تبحث الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد مع نظيرتها في الاتفاق إمكانية انتقال مختار علي، لاعب الوسط، إلى «النمور» خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما كشفت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويتحدث الناديان معًا للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، من بين خياراتٍ مطروحةٍ هي بيع عقد اللاعب، وإعارته مع إلزامية الشراء، وإبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها عبد الإله هوساوي، لاعب الوسط الهجومي، إلى «النواخذة».

وفي حال توصُّل الطرفين إلى اتفاقٍ يحسم الصفقة، سيوقِّع علي عقدًا لمدة ثلاثة مواسم مع الاتحاد.

ويمتدّ عقد مختار علي حتّى صيف 2029 مع ناديه، الذي استقطبه من الفتح عبر نافذة الانتقالات الشتوية وسط موسم 2024ـ2025.

وبعد نشأته الكروية في إنجلترا، وتمثيله فيتيس الهولندي معارًا من تشيلسي، انضم علي إلى النصر عام 2019، وأعير مرتين إلى الطائي خلال 2022.

وبعد الإعارة الثانية، انتقل إلى الفتح بصفة دائمة، حيث لعِب موسمًا ونصف الموسم، ثم ارتدى شعار الاتفاق.