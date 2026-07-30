يايسله يستقيل.. ويتصدر ترشيحات نيوكاسل

تصدر الألماني ماتياس يايسله ترشيحات خلافة الإنجليزي إيدي هاو، ​​مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، بعد استقالته الخميس، وفق «سكاي سبورتس» البريطانية.

وأبلغت «الرياضية» مصادر خاصة أن يايسله استقال من تدريب فريق الأهلي الذي يرتبط معه إلى نهاية 30 يونيو 2027.

وكانت إدارة النادي الأهلي جددت عقد يايسله الذي قدم إلى القطب الجداوي صيف 2023، موسمين مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًّا آخر، في أغسطس 2025.

وفي منتصف يوليو الجاري، اعتذر يايسله، عن قبول العرض المقدم من إدارة شركة النادي لتجديد عقده حتى نهاية موسم 2029، وفق ما ذكره حينها لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وتمسكت إدارة الأهلي بإدراج الشرط الجزائي، الذي يعادل رواتب ستة أشهر، من أجل حفظ حقوق النادي في حال إنهاء التعاقد قبل نهايته، وتجنب تحمل كامل القيمة المالية للعقد الجديد، التي تتجاوز 150 مليون ريال، وهو ما تراه الإدارة مخاطرة مالية كبيرة لا تتناسب مع سياسة النادي في العقود طويلة الأمد، وفق المصدر.

وقاد المدرب الألماني الأهلي في 138 مباراة، فاز 92، وتعادل في 21، وخسر 25 في جميع المسابقات المحلية والقارية، وتُوِّج معه بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي.

وبدأ يايسله «38 عامًا» مسيرته التدريبية من الفئات السنية، في فريق لايبزيج لدرجة الشباب في بلاده خلال الفترة من 2014 حتى 2017، ثم تقلَّد منصب المدرب المساعد لفريق بروندبي الدنماركي، وأمضى معه موسمين، بعدها قاد فريق ريد بُل سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا، وأشرف على ليفيرنج «بالدرجة الثانية في النمسا»، قبل أن يقود فريق سالزبورج الأول من 2021 حتى وصوله إلى الأهلي.

وعلى الطرف الآخر، يغادر هاو النادي بعد خمسة أعوام في هذا المنصب بعدما تعرض لضغوط متزايدة خلال الموسم الماضي بسبب إنهاء نيوكاسل ‌حملته في الدوري ‌بالمركز 12 إثر ​تلقيه ‌17 ⁠هزيمة ​في 38 ⁠مباراة.

وكانت آخر مباراة للمدرب البالغ من العمر 48 عامًا على رأس الجهاز الفني خسارة الفريق 1ـ4 أمام بريستول سيتي تجريبيًا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، الأربعاء.

وخلال فترته مع ⁠النادي قاد هاو نيوكاسل ‌لإحراز أول ‌لقب محلي كبير منذ 70 ​عامًا بتتويجه بكأس ‌الرابطة 2025، كما قاده إلى ‌التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في 2023 و2025.

وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي من النادي حتى الآن، ذكرت «سكاي ‌سبورتس» أن القرار جاء عقب مناقشات جرت بين هاو وإدارة ⁠نيوكاسل ⁠خلال الساعات الـ 48 الماضية.

كما أفادت عدة وسائل إعلام بريطانية بأن هاو أبلغ إدارة النادي برغبته في الابتعاد عن التدريب لفترة وأخذ استراحة.