تشيلسي يخطف لاكروا من الجار

خطف نادي تشيلسي الإنجليزي، الخميس، الفرنسي ماكسانس لاكروا، مدافع فريق كريستال بالاس الأول لكرة القدم، جاره اللندني، في صفقة انتقالية قُدرت بـ69 مليون دولار.

ووقّع لاكروا عقدًا مع «البلوز» لستة أعوام، على أن يلتحق بفريقه الجديد للمشاركة في الاستعدادات للموسم المقبل.

وقال ابن الـ26 عامًا، الذي خاض 7 مباريات دولية مع منتخب فرنسا، وشارك معه في كأس العالم 2026، بعد الانتقال :«سعيد جدًا بالانضمام إلى هذا النادي الرائع، الجميع يعرف أسطورة تشيلسي، تاريخه في تحقيق الألقاب، أن أكون جزءًا من ذلك، فهذه لحظة فخر بالنسبة لي».

وأضاف المدافع الفرنسي :«عندما تحدثت مع المدرب، رأيت أننا نتشارك مع النادي التوجّه نفسه والرغبة ذاتها، نريد الفوز، وعندما ترى جودة اللاعبين هُنا وكل ما يحيط بالنادي، فإنه الانتصار شيء يمكننا تحقيقه، الطموح هو إحراز الألقاب، وأتطلع بفارغ الصبر للمساهمة في ذلك».

وخاض لاكروا 98 مباراة مع كريستال بالاس منذ انضمامه إليه، قادمًا من فولفسبورج الألماني 2024.

وأحرز المدافع الفرنسي كأس إنجلترا، ومسابقة «كونفرنس ليج» ودرع المجتمع خلال فترته في ملعب «سيلهرست بارك».

وبات لاكروا آخر صفقات تشيلسي خلال فترة الانتقالات الجارية، في عهد الإسباني شابي ألونسو، المدرب الجديد، بعد التعاقد مع مورجان روجرز، مهاجم أستون فيلا، مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، وصفقة ضم الظهير الإيطالي ماركو باليسترا، من أتالانتا مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

كما انضم إلى تشيلسي كل من البرتغالي جيوفاني كويندا، والهولندي إيمانويل إيميجا في انتقالين تم الاتفاق عليهما أساسًا في 2025.

وارتبط اسم داني ويلبيك، مهاجم برايتون، وجوردان هندرسون، لاعب وسط برنتفورد، بانتقال محتمل إلى «البلوز».

ويتطلع ألونسو الذي تولى المسؤولية في الأول من يوليو الجاري، إلى إعادة الحيوية إلى تشيلسي، بعدما أنهى النادي اللندني الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز العاشر، ما حرمه بالتالي من خوض المسابقات الأوروبية هذا الموسم.